Уточнен срок отправки призывников в войска в связи с коронавирусом

Отправка в войска новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за эпидемии коронавируса начнется после 20 мая. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Уточняется, что призывные комиссии начнут работу после 6 мая в условиях усиленного противоэпидемического режима. Осмотр новобранцев будет проводиться удаленно, по интернету.

На сборных пунктах каждому призывнику перед отправкой в часть обязательно будут делать анализ на коронавирус. В оборонном ведомстве отметили, что все военкоматы обеспечены необходимым количеством тест-систем.

Ранее 26 апреля стало известно, что на данный момент коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих. Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений. Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.

20 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Он отметил, что призыв граждан на военную службу пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

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