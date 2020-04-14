Эпидемиологическая обстановка в российских вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой. Таким образом в Минобороны отреагировали на данные о зараженных коронавирусом в армии, передает РИА Новости.

В министерстве заявили, что благодаря профилактическим мероприятиям уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.

Ранее стало известно, что в российской армии, по данным на 30 марта, официально подтверждено не менее трех случаев заражения вирусом нового типа.

Отмечалось, что в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому; госпитализированы полковник и мичман Северного флота. Кроме того, как минимум 133 военнослужащих изолированы и находятся под медицинским наблюдением, так как контактировали с другими носителями вируса.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек. Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.

В России, по последним данным, общее число инфицированных достигло 21 102 в 82 регионах, скончались 170 человек, еще 1694 выздоровели.

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