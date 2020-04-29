Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В российской армии и военных учебных заведениях выявлено более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 29 апреля.

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили в 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях. Кроме того, COVID-19 обнаружили и 277 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений и 279 человек среди гражданского персонала Вооруженных сил.