Подмосковным врачам напомнили о выплатах из-за пандемии коронавируса

Подмосковным врачам, которые борются с коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты. О соответствующих мерах поддержки напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Средства выделяются из федерального и областного бюджетов. Так, врачам ежемесячно доплачивают по 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — по 30 тысяч рублей, младшему — по 10 тысяч рублей.

Данные выплаты получают медработники, которые оказывают медицинскую помощь с 14 февраля пациентам с подтвержденным COVID-19, а также гражданам на карантине.

Кроме того, региональные выплаты получают медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах. В частности, речь идет о сотрудниках приемных отделений больниц, буфетов.

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник варьируется от 9 тысяч до 37 тысяч рублей.

Ранее в пятницу, 1 мая, губернатор области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на новый коронавирус.

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