Московские врачи получили помощь из Сибири

Фонд «Вольное дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, направил средства индивидуальной защиты для московских больниц 51 и 52, которые сейчас находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе фонда.

В состав прибывшей из Красноярска партии средств индивидуальной защиты входят 250 тысяч одноразовых масок, 36 тысяч респираторов, более 65 тысяч халатов и противочумных костюмов, а также 9 тысяч пар одноразовых перчаток. Это примерно соответствует месячной норме работы больницы в текущем режиме. Груз был оперативно закуплен за границей и в кратчайшие сроки доставлен в Москву.

Средства индивидуальной защиты соответствуют всем требованиям инфекционной безопасности и существенно снижают риск заражения медицинского сотрудника, контактировавшего с заболевшими пациентами.

Как уверили «Ленту.ру» в фонде «Вольное дело», это не разовая поставка. Ожидается, что следующая партия помощи от благотворительной организации поступит в московские больницы в начале мая.

Фонд «Вольное Дело» оказывает регионам поддержку в борьбе с COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 миллиона масок в регионы Юга, Сибири и Урала. Машины скорой помощи произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удаленных районах. Кроме того, на оснащение Усть-Лабинской центральной клинической больницы (Краснодарский край) фонд поставил 14 аппаратов ИВЛ. Также при помощи фонда в регионы Сибири поставляются экспресс-тесты на коронавирус.

Совместно с МГУ имени Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.