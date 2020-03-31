Российский миллиардер начал строить больницы для спасения от коронавируса

Совладелец UC Rusal и En+, российский миллиардер Олег Дерипаска выделит средства на строительство трех больниц в Иркутской области общим числом 160 мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Строительство начнется в ближайшее время. Клиники появятся в Братске (30 мест), Тайшете (30 мест) и Шелехове (100 мест). В каждой из них установят отдельные биобоксы с автономной вентиляцией, которые позволят врачам проводить необходимые манипуляции через специальные рукава, не заходя в бокс.

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Также каждый из этих городов получит от Дерипаски по одному современному реанимобилю. Миллиардер, предприятия которого расположены в регионе, во время частного визита договорился о таких расходах с губернатором области Игорем Кобзевым.

Две недели назад, 13 марта, Дерипаска в своем Telegram-канале призывал ввести в стране полный карантин на два месяца в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что Россия не готова к эпидемии и ее последствия в крайнем случае могут оказаться тяжелее, чем развал страны в 1991 году. Дерипаска сравнил ситуацию с распространением вируса Эбола в Африке, с чем столкнулись его сотрудники.

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