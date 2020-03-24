Дерипаска заявил о «пробившем дно» Центробанке

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Центробанк за действия во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своем официальном сайте.

По словам миллиардера, ЦБ не осознает серьезность возможных проблем в связи с распространением инфекции и снижением цен на нефть либо пытается их скрыть.

Дерипаска привел слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заявившей, что регулятором прогнозируется экономический рост по итогам текущего года. При этом уже видно «замедление роста спроса», считает миллиардер. «В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Миллиардер обвинил ЦБ за отказ снижать ключевую ставку, назвав обоснования этого решения «довольно непрозрачными». Он добавил, что Банк России отказывается предпринимать решительные действия, «пока кризис не проявит себя в полной мере».

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Кроме того, Дерипаска заявил, что рекомендация реструктурировать долги россиян, зараженных коронавирусом, и не штрафовать их за просрочку не учитывает других граждан, которые лишились доходов в связи с распространением коронавируса и «испытывают не меньшие сложности с выплатой ипотеки или иных кредитов».

24 марта Центробанк России опубликовал список мер, которые кредитным организациям рекомендуется соблюдать во время пандемии коронавируса. Так, банкам посоветовали ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (наличные, принятые у одного клиента, выдаются другому без обработки в банке). Регулятор уверен, что так удастся минимизировать распространение коронавируса при сохранении использования наличных денег для расчетов.

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