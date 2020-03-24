Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать кредитным организациям в связи с распространением коронавируса. На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Скажите, а ЦБ сошел с ума или я херовый экономист?» — задалась вопросом Собчак. Она негативно высказалась о введении ограничений на выдачу наличных в банкоматах. Ведущая также не смогла обнаружить связи между этой мерой и пандемией коронавируса. По мнению Собчак, действия Центрального банка могут привести к негативным последствиям.

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Позже в другом посте она добавила еще несколько эмоциональных высказываний по теме. «Обвалили, сука, рубль, процентная ставка в банках — говно, теперь еще нал... суки. Ненавижу», — поделилась с читателями своим мнением о ситуации в российской экономике Собчак.

В марте Собчак заявляла, что реальная статистика заражения коронавирусом в России замалчивается. По ее мнению, это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса.

24 марта Центробанк России опубликовал список мер, которые кредитным организациям рекомендуется соблюдать во время пандемии коронавируса. Так, банкам посоветовали ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (наличные, принятые у одного клиента, выдаются другому без обработки в банке). Регулятор уверен, что так удастся минимизировать распространение коронавируса при сохранении использования наличных денег для расчетов.

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