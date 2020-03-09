Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на падение курса рубля поднятием ноги. Она выложила соответствующую фотографию с подписью на своей странице в Instagram.

Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает,а я не перестаю удивляться тому,что это еще кого-то удивляет. Фото опубликовано @xenia_sobchak

Ведущая опубликовала снимок с отдыха в понедельник, 9 марта. На нем Собчак лежит на фоне океана в голубом костюме, поднимая левую ногу вверх. «Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — подписала она.

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдались возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге.

В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро на рынке FOREX достиг 86,04 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 76 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.

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