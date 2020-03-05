Выживших в смертельной вечеринке в бане позвали в шоу Собчак и обозвали дебилами

Друзья блогерши Катерины Диденко, прыгнувшие в бассейн с сухим льдом во время вечеринки в честь ее дня рождения, появились на Первом канале в шоу «Док-Ток», которое ведет Ксения Собчак. Гости студии упрекнули молодых людей, выживших в смертельной вечеринке, в поверхностности и обозвали их дебилами. Запись передачи доступна на сайте канала.

Вместе с Диденко в студию позвали двоих участников вечеринки, один из них прыгнул в бассейн, но смог спастись. Он рассказал, что не умер благодаря тому, что вовремя вышел из бассейна, почувствовав, что задыхается. По словам друзей блогерши, они не знали, что идут на смерть, поскольку доверяли мужу Диденко, который организовал сюрприз с сухим льдом, и не предполагали, что купание в бассейне с веществом может быть настолько опасным. «Чтобы догадаться, что это опасно, назовите мне еще трех убитых за прошлые годы сухим льдом в бассейне. Кто сказал, что это опасно? Мы первооткрыватели этого ужаса. До нас никто не умирал», — ответил один из участников вечеринки на нападки приглашенных экспертов программы.

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Ведущая попросила прыгавшего в бассейн гостя изложить свою версию произошедшего на праздновании дня рождения в бане. «Я думаю, что меня здесь не поймут, если я начну рассказывать. Потому что скажут, что дебил», — отметил он. На это блогерша Лилия Абрамова обозвала его дебилом: «Все и так думают, что вы дебилы. Вся страна так думает. Я прошу прощения, но это так». С ней согласились другие приглашенные эксперты. Собчак подтвердила, что «так и есть». «Это чудовищная история именно в своей глупости. Ну, давайте тоже это признавать», — заявила ведущая «Док-Ток» и предложила дать компании премию Дарвина.

Молодые люди продолжили настаивать на том, что до их случая эксперименты с сухим льдом не заканчивались летальными исходами. В качестве примера пострадавшие приводили тот факт, что опыты с сухим льдом ставят даже в присутствии детей. «Им говоришь одно, а они — другое. У них же восприятие мира на уровне 5-7-летнего ребенка», — заключил судмедэксперт Эдуард Туманов.

В результате происшествия на вечеринке в бане, организованной в честь 29-летия «аптечного блогера» Катерины Дидиенко, погибли трое, в том числе супруг именинницы, высыпавший в бассейн килограммы сухого льда. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, которым надышались прыгнувшие в бассейн гости.

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