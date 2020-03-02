Организовавшая смертельную банную вечеринку блогерша пришла на «Пусть говорят»

Российская блогерша Катерина Диденко, организовавшая банную вечеринку, в результате которой скончались три человека, в сопровождении адвоката пришла на ток-шоу Первого канала «Пусть говорят». Выпуск появился на YouTube.

Диденко указала на то, что «никто не знал, что будет», имея в виду последствия эксперимента с сухим льдом. «Думала, что высыпали [сухой лед] и на этом все закончилось», — отметила она. Блогерша пояснила, что друзья, которые принимали участие в вечеринке, окончившейся смертельным исходом, начали самостоятельно прыгать в воду после того, как туда высыпали лед.

«Впереди предстоит следствие, и данные мероприятия — не самое приятное, что может произойти с человеком», — сказала адвокат Мария Перепелица на вопрос о том, зачем блогерше понадобилась юридическая помощь. По словам юриста, в шоковом состоянии люди «не очень хорошо контролируют что и как говорят».

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Подруга блогерши Кристина Курепина рассказала, что не пошла на вечеринку «по счастливой случайности» — вернувшись из поездки к родственникам, она обнаружила, что забыла у них купальник.

В эфире также выступила кандидат химических наук Светлана Коновалова. Она лично провела в студии эксперимент с сухим льдом и водой, но в меньшем объеме — положила несколько небольших кусочков в стакан. «Это в первую очередь очень опасно. Не все эксперименты заканчиваются лайками в соцсетях», — отметил ведущий передачи Дмитрий Борисов.

Ранее в сети появилась запись общения супруга блогерши с продавцами сухого льда. Оно свидетельствует о том, что мужчина был в курсе опасности вещества. Он скончался в больнице после госпитализации с места проведения мероприятия.

Диденко устроила вечеринку в честь дня рождения вечером 28 февраля в банном комплексе в Москве. Видео с торжества она публиковала в Instagram-аккаунте. В одном из них видно, как муж именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн: над водой образовался углекислый газ. Гости не подозревали об опасности и прыгнули в воду. В результате погибли трое человек.

На следующий день после трагедии Диденко рассказала в Instagram-сторис о шоковом состоянии после гибели мужа и друзей. Пользователи сети раскритиковали ее и обвинили в желании «похайповать».

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