Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Из опубликованного разговора следует, что Валентина Диденко предупредили об опасности сухого льда. Девушка-оператор обратила его внимание на то, что из-за низкой температуры вещества при его соприкосновении с кожей возможны ожоги. Она добавила, что в случае возникновения проблем с сухим льдом компания-продавец не будет нести ответственности за произошедшее, и попросила покупателя быть осторожным. Валентин ответил, что знает об опасности ожогов, и рассказал, что планирует бросить сухой лед в бассейн и прыгнуть в него вместе с друзьями, после того как лед растает.

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28 февраля «аптечный» блогер Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж именинницы высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн, из-за чего над водой в большом количестве образовался углекислый газ, однако гости, не зная об этом, прыгнули в воду. В результате погибли три человека, в том числе муж блогерши. Несколько человек были госпитализированы.

На следующий день Диденко рассказала в Instagram-сторис о шоковом состоянии после гибели мужа и друзей. Пользователи сети раскритиковали ее и обвинили в желании «похайповать».

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