Российская блогерша раскрыла последнюю волю погибшего на банной вечеринке мужа

Российская блогерша Катерина Диденко, на чьей вечеринке в банном клубе погибли три человека из-за сухого льда в бассейне, рассказала о последней воле мужа. Об этом она сообщила в сториз Instagram.

По ее словам, погибший муж Валентин хотел, чтобы его кремировали, и просил ее развеять прах над полем. Диденко вспомнила, что каждый год перед своим днем рождения он повторял свою просьбу, несмотря на ее возмущения.

Блогерша добавила, что ей стало легче после того, как она поработала с тремя психологами. Тем не менее она призналась, что рыдала в течение всей субботы, 29 февраля, и несколько раз плакала и сегодня. По словам Диденко, к ней приехали ее мать, а также мать мужа.

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29 февраля россиянка рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа и друзей. «Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: "А где папа?" Не знаю, что ей сказать», — поделилась она. Позднее интернет-пользователи раскритиковали россиянку, обвинив ее в желании «похайповать».

28 февраля «аптечный» блогер Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж именинницы, желая устроить ей сюрприз, высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн — вероятно, ради эффекта тумана над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда в большом количестве образовался углекислый газ. В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки. Несколько человек были госпитализированы в токсикореанимацию.

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