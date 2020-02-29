Появилась информация о состоянии пострадавших на банной вечеринке россиян

Три россиянина, пострадавшие во время вечеринки в банном клубе «Девятый вал» в Москве, до сих пор находятся в больнице. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112».

По данным ресурса, три человека, госпитализированные из-за происшествия с сухим льдом в бассейне, остаются в токсикореанимации. Среди пострадавших — Андрей Гойко и Сергей Сальников, друзья блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения компания из 18 человек справляла в бане. Также пострадал сотрудник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.

Еще двух участников вечеринки — Вячеслава Звягина и Екатерину Зюзину — выписали из больницы.

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Врачи установили причину смерти гостей вечеринки: они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули. До этого в качестве возможной причины называлась нехватка кислорода. По словам производителя сухого льда, россияне нарушили правила работы с этим веществом — они использовали значительно больше сухого льда, чем необходимо для создания пелены тумана, к тому же делали это в непроветриваемом помещении.

28 февраля в банном комплексе друзья Диденко высыпали 30 килограммов сухого льда в бассейн: вещество должно было имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения сухого льда образовался диоксид углерода (СО2). В результате погибли три человека, в том числе муж Екатерины Диденко Валентин. Двое гостей получили термические ожоги (они возникают при соприкосновении с сухим льдом, который еще не превратился в газ).

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