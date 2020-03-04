Потерявшая мужа на вечеринке блогерша посчитала «подарком» время его смерти

Российская блогерша Катерина Диденко, организовавшая банную вечеринку, в результате которой погибли три человека, в том числе ее муж Валентин, посчитала «подарком» от супруга время его смерти. В Instagram-сторис она пояснила, что потеряла мужа не в день рождения, а уже после полуночи.

«Еще один подарок мне сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 01:00», — уточнила она. По мнению блогерши, Валентин Диденко «специально дотянул», чтобы ей было морально легче. Вдова уточнила, что впервые о смерти мужа услышала из СМИ, когда он еще был жив.

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Ранее Диденко объяснила, почему продолжает активно рассказывать о своей жизни в соцсетях после трагедии. По ее словам, психолог советует не молчать в этот тяжелый период жизни, а много общаться, в том числе с родными и близкими.

28 февраля блогерша отпраздновала день рождения в московском банном комплексе. В заведении была устроена вечеринка. В качестве сюрприза супруг именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа. Гости не подозревали об опасности его вдыхания и прыгнули в воду. Погибли трое участников вечеринки, в том числе муж именинницы.

Позже Диденко назвала трагедию стечением обстоятельств, попросила «прекратить писать ей гадости» и выразила соболезнования родным и близким погибших. Психолог Наталья Пятницкова посчитала поведение Диденко после трагедии свидетельством зависимости от социальных сетей.

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