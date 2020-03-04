Потерявшая мужа на банной вечеринке блогерша объяснила активность в соцсетях

Российская блогерша Катерина Диденко, организовавшая банную вечеринку, которая завершилась смертью трех человек, в том числе ее мужа Валентина, объяснила, почему продолжает активно рассказывать о своей жизни в соцсетях после трагедии. В Instagram-сторис она сообщила, что это помогает ей справиться с горем.

«Когда я пишу в Instagram, как я и делала раньше, мне становится легче», — поделилась Диденко с подписчиками. Она добавила, что психолог советует ей не молчать, а много общаться с родными и близкими. По словам блогерши, они каждый день встречаются с друзьями, которые были на банной вечеринке, и во время общения с ними ей становится легче.

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Диденко также написала, что осознание того, что она стала вдовой, пришло к ней только в морге. «До этого я не понимала ничего», — призналась потерявшая мужа блогерша.

3 марта Диденко также обращалась к подписчикам. Она назвала трагедию стечением обстоятельств, попросила «прекратить писать ей гадости» и выразила соболезнования родным и близким погибших.

Психолог Наталья Пятницкова посчитала, что поведение Диденко может свидетельствовать о зависимости от социальных сетей. Она добавила, что посты в Instagram можно объяснить посттравматическим стрессовым расстройством — отсроченной реакцией на травмирующее событие.

Диденко устроила вечеринку в бане в честь своего дня рождения 28 февраля. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Как минимум одного из гостей, побывавших в бассейне, удалось спасти. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили ее в желании «похайповать».

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