Организовавшая смертельную банную вечеринку блогерша обратилась к подписчикам

Российская блогерша Катерина Диденко, организовавшая банную вечеринку, которая завершилась смертью трех человек, обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Комментарий она опубликовала в Instagram-сторис.

«Да, это не хайп, как кто-то подумал», — отметила она. По словам россиянки, произошедшая трагедия — стечение обстоятельств. «Я не виновата. И из ребят, их родственников меня никто не обвиняет», — добавила Диденко.

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Блогерша подчеркнула, что все о произошедшем на мероприятии в ее день рождения было сказано в эфире телепередачи. Она также попросила «прекратить писать ей гадости» и заявила, что «никому не желает оказаться на ее месте». Диденко выразила соболезнования близким и родственникам погибших.

Вечером 2 марта Диденко в сопровождении адвоката поучаствовала в ток-шоу Первого канала «Пусть говорят». Она рассказала, что друзья, пришедшие на вечеринку, сами начали прыгать в воду сразу после того, как туда высыпали сухой лед.

Диденко устроила вечеринку в бане в честь своего дня рождения 28 февраля. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Как минимум одного из гостей, побывавших в бассейне, удалось спасти. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили ее в желании «похайповать».

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