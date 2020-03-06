Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть заражены коронавирусом, написала телеведущая в Instagram.

Собчак рассказала, что преподаватель ее сына Платона прибыл в Россию прямым рейсом из Китая уже во время интенсивного распространения вируса. Его состояние не вызвало подозрений, в аэропорту мужчине измерили температуру. Чтобы удостовериться в состоянии его здоровья, журналистка попыталась помочь мужчине со сдачей анализов, но узнала, что в Москве это можно сделать в единственном месте — в Графском переулке.

Ведущая заявила, что ни один нормальный человек не поедет «туда, где он, скорее всего, этот коронавирус и подцепит». «Лучше сдавайте анализы в одном месте, где мы сможем занижать все, как хотим», — объяснила она.

«Считаю, что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране», — отметила она. Собчак полагает, что это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса.

Она заметила, что, по официальной статистике, в России коронавирус менее распространен, чем в Италии, рейсы из которой долгое время не отменяли, и соседнем Китае. «Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов», — уверена Собчак.

4 марта Роскомнадзор внес в список запрещенной информации фейковые сообщения о распространении коронавируса в России. Посты признали информацией, «создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 6 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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