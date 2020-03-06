Любителей онлайн-знакомств предупредили об опасности заражения коронавирусом

Приложение для онлайн-знакомств Tinder начало предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусом. Как пишет Business Insider, теперь желающим найти себе партнера через интернет показывают сообщение о том, что безопасность важнее свиданий.

Пользователи Tinder обратили внимание на то, что в приложении появилось всплывающее окно, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров. «Мы хотим, чтобы вы продолжали развлекаться, однако сейчас важнее защитить себя от коронавируса», — говорится в сообщении от Tinder.

В тексте также содержатся советы по профилактике заражения. Любителям онлайн-знакомств рекомендуют часто мыть руки, иметь при себе дезинфицирующий гель для рук, не трогать лицо, а также стараться соблюдать дистанцию в общественных местах. Тем, кто желает узнать о профилактике больше, Tinder рекомендует перейти по ссылке на сайт Всемирной организации здравоохранения.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всего на 4 марта заражены более 93,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 50 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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