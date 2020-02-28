Названы самые неуместные виды фотографий для сайтов знакомств

Старший копирайтер приложения для знакомств Tinder Кристин Коллинс Джексон (Kristin Collins Jackson) перечислила самые неуместные виды фотографий, которые пользователи загружают в свои профили. Ее слова приводит Swipe Life.

По словам Джексон, желающие завести знакомства люди должны помнить, что «чужая культура — это не костюм». По этой причине она не рекомендует использовать палочки для еды в качестве аксессуара для волос и тем более загружать в Tinder фотографии в таком образе.

Кроме того, старший копирайтер приложения посоветовала пользователям не делать афрокосички и дреды, а также не носить сомбреро, если это не является частью культуры, в которой человек вырос.

Джексон утверждает, что все это не просто заимствование из чужой культуры, а культурная апроприация, то есть угнетение и эксплуатация меньшинств заимствующей культурой. Женщина уверена, что подобные фотографии будут восприниматься большинством пользователей как оскорбительные.

Ранее в феврале был составлен рейтинг лучших сайтов знакомств для тех, кто ищет серьезные отношения. В тройку лидеров вошли сайты Match, OkCupid и Eharmony. Tinder составители рейтинга отнесли к приложениям для поиска сексуальных партнеров, а не долгосрочных отношений.

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