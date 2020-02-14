Любители онлайн-знакомств пожаловались на вирусы под видом интимных фото

Пользователи сервисов для онлайн-знакомств пожаловались на вредоносные ссылки при переписке с потенциальными партнерами. Об этом говорится в исследовании компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вредоносные ссылки оказались одной из самых «популярных» угроз при знакомствах онлайн — их получали 38 процентов респондентов. Под видом интимных фото пользователь в итоге загружает вирус на устройство. Специалисты ESET отметили, что это довольно опасная угроза — в таких случаях пользователи нередко теряют бдительность.

Отмечается, что каждый десятый любитель онлайн-знакомств становился жертвой шантажа (11 процентов). С поддельными аккаунтами столкнулись 45 процентов пользователей, а с мошенниками — 34 процента.

При этом больше трети опрошенных отметили, что больше любят общаться вживую, а не в онлайне (37 процентов), а 10 процентов респондентов утверждают, что заходят на сервисы на сервисы знакомств, чтобы посмотреть анкеты других людей.

Ранее сообщалось, что пользователи из России, интересующиеся приложениями для онлайн-знакомств Tinder и Badoo, нередко становились жертвами мошенников. Причем у людей обманом пытаются заполучить как банковские данные, так и личную информацию.

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