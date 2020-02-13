Брендами Tinder и Badoo воспользовались для кражи денег россиян

Пользователи из России, интересующиеся приложениями для онлайн-знакомств Tinder и Badoo, нередко становились жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании по итогам 2019 года обнаружили, что почти 1,5 тысячи опасных программ воспользовались брендами дейтинг-приложений. В 1262 случаях это был Tinder, а в 263 — Badoo.

Одно из приложений на самом деле оказалось банковским трояном, постоянно требующим от пользователя предоставления расширенных прав сервиса Google Accessibility Service для людей с ограниченными возможностями. Получив подтверждение владельца устройства, зловред самостоятельно выдает себе разрешения для кражи денег.

Другое приложение после установки определяется в системе под названием Settings. При запуске программа показывает поддельное сообщение об ошибке, скрывается из списка, но через некоторое время возвращается для показа навязчивой рекламы. Нередко мошенники используют такие приложения для сбора личных данных россиян.

По словам специалистов «Касперского», есть и фишинговые схемы при переписке. Одна из распространенных тактик — пользователь знакомится с девушкой, она предлагает сходить в кино, выбирает кинотеатр и сеанс и присылает ссылку для брони. Если пользователь оплачивает билеты, то его деньги попадают к мошенникам, а общение на этом заканчивается.

Ранее сообщалось, что в Tinder внедрят функцию оповещения полиции об опасных ситуациях на свиданиях. С его помощью можно будет информировать полицию о своем местонахождении в случае опасности и зафиксировать информацию о том, где и с кем запланировано свидание.

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