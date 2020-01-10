Смартфоны россиян атаковал опасный вирус

Смартфоны россиян подверглись атаке нового троянца, который способен устанавливать на устройства программы и распространять рекламу. Об этом сообщается в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты назвали опасный вирус Shopper. Большинство жертв троянца — россияне (31 процент от всех заражений). Также атаке подверглись жители Индии и Бразилии.

Вредоносная программа рассылает объявления, может устанавливать другие приложения, а также оставляет на Google Play фальшивые отзывы от имени владельцев гаджетов. Она эксплуатирует службу Google Accessibility Service: к примеру, перехватывает голосовые записи, нажатия на кнопки и прочее.

Вероятнее всего, вирус попадает на устройства через неофициальные магазины приложений и мошенническую рекламу. Троянец притворяется полезными программами, — например, приложением ConfigAPKs (необходимый компонент для смартфонов на Android).

Специалисты в области кибербезопасности посоветовали пользователям быть осторожнее при загрузках незнакомого ПО и обращаться к официальным магазинам приложений.

Ранее эксперты предостерегли от использования зарядок для смартфонов в общественных местах. Через них хакеры могут получить доступ к данным гаджетов.

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