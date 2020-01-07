Пользователей WhatsApp предостерегли от «новогоднего вируса»

Пользователи мессенджера WhatsApp могут столкнуться с так называемым «новогодним вирусом». Об этом сообщает издание Gizchina.

Как поясняет издание, метод распространения такого вируса прост. Злоумышленники прикрепляют к сообщениям с поздравлениями ссылки на зараженные страницы. Переход по ним ставит под угрозу работу смартфона или компьютера. Также есть риск того, что пользователи подвергнутся инвазивной рекламе, будут вынуждены предоставлять личные данные или подписываться на нежелательные услуги.

Для предотвращения нежелательных последствий издание порекомендовало не переходить по ссылкам и блокировать незнакомых пользователей, от которых приходят подобные сообщения. Если же «новогодний вирус» пришел от друга, то его следует предупредить о взломе аккаунта.

1 февраля WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

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