В WhatsApp обнаружили новую функцию

Журналисты изданий WABetaInfo и 91Mobiles заметили в бета-версии WhatsApp для Android и iOS новую функцию под названием «Исчезающие сообщения». Кнопка позволит автоматически удалять старые сообщения в групповых чатах.

В текущей версии приложения WhatsApp сообщения удаляются только вручную. Отмечается, что инструмент будет работать для очистки групповых чатов. Это поможет экономить место в памяти смартфона. Инструмент смогут задействовать только администраторы групп.

Материалы по теме Звонит по тебе WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности

Когда функция появится в мессенджере, не сообщается. В ноябре портал WABetaInfo уже писал, что WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений. Тогда журналисты обнаружили, что опцию переименовали с «Исчезающих сообщений» на «Удалить сообщения».

WhatsApp — популярный мессенджер с аудиторией более 1,5 миллиарда человек. В декабре аналитическая компания App Annie включила его в список самых популярных приложений десятилетия. Помимо WhatsApp, список самых скачиваемых приложений возглавили Facebook, Facebook Messenger, Instagram и Snapchat.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!