Названы худшие варианты для знакомства в Tinder

Автор ресурса Swipe Life, посвященного знакомствам в сети, назвала четыре худших варианта для знакомства через онлайн-приложение Tinder. По мнению Даниэллы Кэм (Danielle Kam), подобные тексты не приведут к успеху в общении.

В первую очередь людям посоветовали не спрашивать у потенциального партнера, есть ли у них аккаунт в Instagram. Так как в приложении есть возможность привязать профиль из этой соцсети, то его наверняка сразу сделает доступным тот, кто этого хочет. А тех, кто не готов сразу показывать другие фотографии, не стоит беспокоить по этому поводу.

Во-вторых, пользователям не стоит использовать пассивную агрессию в онлайн-коммуникации. Даже если юзер не отвечает на ваше сообщение в течение нескольких часов, ему не понравится получить сообщение вида «ха, видимо не хочешь говорить». По словам Ким, стоит уважать личное время другого человека и понимать, что не все могут отвечать тут же на каждый текст.

Еще одним плохим вариантом для переписки назвали попытку слишком быстро получить личную информацию, вроде фамилии и номера телефона. Целью онлайн-общения является встреча в реальности, но для этого необходимо сначала установить сильную связь с человеком. Для этого автор предложила расспросить об увлечениях, чтобы понять, подходите ли вы друг другу.

Не менее важным Кэм посчитала и четвертую ошибку в знакомствах через Tinder — попытку сразу выдать много информации. По ее словам, есть разница между тем, чтобы постараться раскрыть себя и в деталях объяснять все свои радости и печали. Пользователям советуют постепенно сообщать о себе интересную информацию, чтобы вызывать интерес собеседника.

Ранее на Swipe Life были перечислены типы партнеров, которые вызывают неприятие большинства родителей. Однако, по мнению автора списка, это не означает, что такие партнеры являются неудачным выбором для построения отношений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!