Фотографии тысяч девушек из Tinder оказались в сети

Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в сети на форуме киберпреступников. Как сообщает Gizmodo, снимки могут быть использованы мошенниками.

Издание не приводит названия форума, но указывает на то, что в собранной злоумышленниками базе только женские анкеты. По данным журналистов, в открытом доступе оказались 16 тысяч индивидуальных ID пользовательниц онлайн-сервиса.

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Причина сбора фотографий девушек остается неясной. По мнению специалистов, изображения могут быть использованы для преступных действий в сети: мошенничества, вымогательства и создания фейковых профилей на других платформах. В Gizmodo отметили, что детали на снимках, такие как модели смартфонов, указывают на то, что большинство фотографий были сделаны в последние пару лет, некоторые были сделаны не позднее октября 2019 года.

Представитель Tinder сообщил изданию, что использование снимков и любой другой информации вне приложения запрещено. В компании подчеркнули, что намерены добиться удаления всех данных с форума.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Великобритании поклонник азартных игр притворился девушкой в анкете в Tinder, и продавал за деньги якобы ее интимные фото. После этого он шантажировал покупателей, требуя выкуп за молчание.

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