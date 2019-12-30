Шерон Стоун заблокировали в приложении для свиданий от российского производителя

Аккаунт голливудской актрисы Шерон Стоун заблокировали в приложении Bumble, запущенном российским бизнесменом. Об этом она сообщила в Instagram.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁 Some users reported that it couldn’t possibly be me! Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️ Don’t shut me out of the hive 🐝 Фото опубликовано @sharonstone

По словам актрисы, сотрудники сервиса для свиданий просто не поверили, что в приложении хочет зарегистрироваться настоящая Шерон Стоун. «Я зарегистрировалась на Bumble, а они закрыли мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это не могу быть я. Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из улья», — обратилась звезда к представителям компании.

Bumble — популярное в США приложение для знакомств, в котором первый шаг делают женщины. Если симпатия женщины и мужчины совпадают, собеседники продолжают общение. Сервис был запущен в 2014 году российским бизнесменом Андреем Андреевым при участии бывшего вице-президента по маркетингу Tinder Уитни Вульф. В описании Bumble подчеркивается, что главные принципы проекта — это доброжелательность, толерантность и уважение.

Bumble демонстрирует положительную динамику на американском рынке. В 2019 году пакет Андреева в компании, которая владеет Bumble, Badoo, Chappy и Lumen, приобрела американская инвестиционная группа Blackstone.

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