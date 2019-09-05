Поклонскую заблокировали в сети за пост о Захарченко

Страницу депутата Госдумы Натальи Поклонской в Facebook заблокировали после публикации, посвященной памяти лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Поклонской, сотрудники соцсети удалили пост, посвященный годовщине смерти бывшего главы ДНР. В нем депутат назвала Захарченко легендарным командиром и заявила, что он достоин вечной памяти и народной любви.

Позднее аккаунт Поклонской заблокировали на 30 дней. Депутат назвала этот шаг трусливым. Она заметила, что «странная цензура» и «заангажированный подход» показали зависимость социальной сети и анархию, царящую на платформе.

Захарченко погиб при взрыве в центре Донецка 31 августа 2018 года. Тогда еще 12 человек получили ранения, в том числе один из министров ДНР Александр Тимофеев. Российский Следственный комитет расценил это преступление как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!