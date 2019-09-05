Девушка распространила интимные фото пожилого мужчины в сети и избежала тюрьмы

Британка по имени Эшли Вилсон (Ashleigh Wilson) распространила в сети интимные фото пожилого мужчины после того, как тот отказался заплатить ей выкуп за них. Как сообщает Daily Mail, 18-летнему подростку удалось избежать тюремного срока за преступление.

Вилсон познакомилась в интернете с пожилым британцем, у них завязалась переписка. После обсуждения сексуальных фантазий он прислал девушке свою интимную фотографию. Она стала шантажировать его, угрожая переслать снимок его любовнице, родителям и коллегам.

Изначально девушка требовала 100 фунтов (более восьми тысяч рублей), утверждая, что ей необходимы деньги для оплаты квартиры. Затем сумма выкупа выросла до трех тысяч фунтов (242 тысячи рублей). Собеседник проигнорировал ее требования, заблокировав ее в Facebook и прекратив все контакты.

По данным следствия, Вилсон завела новый аккаунт и продолжила шантаж. Также она запугивала партнершу мужчины, заявляя, что тот требовал от нее интим-услуги за деньги. Позднее она отправила фото мужчины его родителям, коллегам и друзьям.

Суд приговорил девушку к 120 часам обязательных работ. Она признала себя виновной в попытке вымогательства, в жестоком обращении и причинении вреда, а также покаялась в содеянном.

Ранее стало известно, что молодой британец по имени Джош Поттс (Josh Potts) отправил домашнее порно с участием своей бывшей девушки Алиши Стерлинг (Alisha Sterling) ее матери. Он получил 10-месячный тюремный срок, однако Стерлинг сочла наказание недостаточным.