«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома 2» из-за правки о Трампе

Англоязычная версия интернет-энциклопедии «Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» после того, как один из пользователей внес на страницу информацию, связанную с импичментом президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Mediaite.

В описание фильма добавили строчку: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером фильма "Один дома 2", который был привлечен к импичменту палатой представителей США». В результате администрация сайта закрыла возможность свободного редактирования пользователями данной страницы.

Картину снимали в 1992 году в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. В то время пятизвездочной гостиницей владел Трамп. Он получил эпизодичную роль в фильме. По сюжету, бизнесмен и главный герой киноленты Кевин пересеклись в фойе отеля, и персонаж Трампа подсказал мальчику дорогу.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197. Трамп считает, что таким способом представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских выборов.

Теперь вопрос об импичменте будет решаться в сенате. Трамп может потерять свой пост, если за это проголосуют две трети членов верхней палаты парламента, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.

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