Названы худшие партнеры для знакомства с родителями

Автор блога об онлайн-знакомствах на платформе Swipe Life Кэти Дупере (Katie Dupere) перечислила типы партнеров, которые вызывают неприятие большинства родителей. Однако, по мнению автора, это не означает, что такие партнеры являются неудачным выбором для построения отношений.

По словам Дупере, зачастую родители не говорят прямо, что с такими партнерами лучше не связываться, а намекают на то, что их ребенок слишком хорош собой для подобных персон.

По наблюдению автора Swipe Life, список худших партнеров для знакомства с родителями состоит из семи категорий людей, и он почти не меняется от поколения к поколению. К ним в первую очередь относятся люди с татуировками и пирсингом, а также бисексуалы. В этот список также входят бойфренды с отсутствием традиционной работы с фиксированной оплатой, а также те, чьи взгляды кардинально отличаются от взглядов семьи.

Автор публикации также призвала, невзирая на мнение родителей, давать шанс понравившейся девушке или парню, даже если у них есть психическое заболевание или в прошлом была какая-либо зависимость. С людьми из черного списка, несмотря на опасения родных, тоже можно построить долгие и счастливые отношения, заключила Дупере.

В ноябре были опубликованы результаты исследования Норвежского университета естественных и технических наук. Ученые определили, что только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.

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