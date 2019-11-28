Раскрыта доля оканчивающихся сексом свиданий через Tinder

Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом. Такие данные представлены в исследовании Норвежского университета естественных и технических наук, сообщает NewScientist.

Ученые опросили норвежских студентов, которые пользовались приложением для знакомств: 40 процентов из них были мужского пола, 60 — женского. Им задали серию вопросов про то, как они взаимодействуют в Tinder. Около 80 процентов респондентов отметили, что у них не было секса после встречи через Tinder. У оставшихся 20 процентов сексуальный контакт был один и более раз.

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По итогам исследования также было определено, что юзерам для того, чтобы лишь пойти на свидание, необходимо вести переписку с большим числом людей. Около 50 процентов опрошенных сообщили, что в итоге были на свидании. Из них в среднем и у мужчин, и у женщин было по две встречи. У мужчин было примерно 111 анкет с перепиской за время пользования приложением, у женщин — 124. Лишь четверть пользователей признались, что заходили в приложение для поиска человека с перспективой долгосрочных отношений.

Специалисты заключили, что Tinder вряд ли стоит считать хорошим способом для поиска возлюбленного и даже выразили скептицизм по поводу того, что приложение изменило отношение к свиданиям. «Tinder, пожалуй, не переписал основ современных свиданий: похожие модели взаимоотношений продолжают существовать, просто на новой территории», — отметил один из авторов исследования Тронд Вигго Гронтведт (Trond Viggo Grøntvedt). Он подчеркнул, что репутация Tinder как приложения для секса также опровергается результатами опроса.

Ранее автор блога об онлайн-знакомствах Swipe Life Кристин Коллинз Джексон (Kristin Collins Jackson) рассказала, как начать переписку с заинтересовавшим человеком, если практически ничего о нем не знаешь. По ее словам, отсутствие информации в анкете может помочь выделиться, если придумать интересный вопрос.

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