Девушка рассказала о самых странных свиданиях через Tinder

Жительница находящегося недалеко от Лондона города Рейнхема 30-летняя Эмма Луиза Сандерс (Emma Louise Sanders) рассказала о неудачных свиданиях с мужчинами из приложения для знакомств Tinder. Как сообщает EssexLive, со временем Эмма сформировала правила для общения с ними.

Сандерс, которая пользовалась Tinder два года, рассказала, что c одним мужчиной она встретилась лично после того, как они переписывались пару недель. После свидания британка нашла страницу парня в Facebook и увидела, что на фотографии профиля он запечатлен с девушкой, на пальце которой видно обручальное кольцо. Она сообщила об этом новому знакомому и была заблокирована.

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Во втором случае Сандерс договорилась встретиться с мужчиной из Tinder на станции метро после работы. Приехав на место чуть раньше запланированного, она получила сообщение, что он еще в пути. Через 15 минут Сандерс вышла на улицу и написала об этом мужчине, однако он так и не прочитал этот текст в мессенджере. Он также перестал отвечать на ее звонки и удалил их совместную переписку в Tinder. «Не имею ни малейшего понятия, что же произошло: он не собирался со мной встречаться в принципе или увидел меня и ушел», — пояснила Сандерс.

Третье свидание с мужчиной, который на всех фотографиях был со своим братом-близнецом, прошло в ресторане. Новый знакомый весь вечер хвастался своим финансовым благополучием и демонстрировал дорогие вещи. Поскольку ужин получился довольно дорогим, Эмма решила не платить за себя. Когда кавалер попытался оплатить ужин, оказалось, что лимит по его кредитной карте превышен. Ему пришлось пойти к банкомату, чтобы снять наличные.

Сандерс посоветовала девушкам при знакомстве через Tinder не писать мужчине, если он не отвечает на сообщения, не начинать общение с безработными и с бывшими заключенными, а также не переживать, если они почувствуют отсутствие симпатии у собеседника.

Ранее глава Tinder Элли Сейдмен (Elie Seidman) рассказал о сложностях, которые возникают у пользователей приложения для знакомств. По его словам, большинство проблем возникает из-за диспропорции между полами — среди посетителей Tinder чаще встречаются мужчины.

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