Парень годами притворялся в Tinder сыном мультимиллионера и попал под суд

Пользователь Tinder Шимон Хают (Shimon Hayut), обвиняемый в мошенничестве в отношении нескольких женщин, с которыми он встречался через приложение для знакомств, экстрадирован в Израиль для суда, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Хают выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev), сына мультимиллионера, и обманным путем вымогал у женщин из Норвегии, Финляндии и Швеции сотни тысяч долларов. С ними он знакомился через Tinder. Деньги он якобы занимал, чтобы потом отдать обратно.

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При этом Хают использовал занятые средства на свидания с другими женщинами. Он дарил им дорогие подарки, водил на ужины на частных самолетах. Для достоверности легенды о богатом сыне бизнесмена он нанял фейкового охранника и людей, исполнявших роль бизнес-партнеров, а также официально поменял фамилию на Левиев, чтобы она была указана в водительством удостоверении и паспорте.

Хают отрицает обвинения в мошенничестве. По его словам, женщины предъявляют претензии к нему «по личным причинам». «Я не брал ни цента от них, эти женщины наслаждались собой в моей компании, они путешествовали и повидали мир за мой счет», — заявлял он.

По неофициальным данным, за два года Хают заполучил от женщин в общей сумме около 10 миллионов долларов. Он уехал из Израиля в 2017 году, чтобы избежать ареста за другие преступления. В июле 29-летний мужчина был арестован в Греции при попытке воспользоваться фальшивым паспортом. Его сразу повели на допрос в полицию после прилета в аэропорт Тель-Авива.

Ранее, в сентябре, житель Великобритании Айван Нкази получил три года тюрьмы за вымогательство и угрозы насилием в общении с пользовательницами Tinder. Он упрашивал женщин заплатить за его поездки, еду и компенсировать другие траты, придумывая различные истории.

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