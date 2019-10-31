Женщина затерроризировала возлюбленного сообщениями и попала под суд

Жительница австралийского Сиднея Денис Джейн Ли (Denise Jane Lee) отправила около девяти тысяч сообщений с угрозами бывшему возлюбленному после расставания, сообщает news.com.au.

40-летняя доктор Ли была арестована в феврале 2017 года по обвинению в оскорблении, запугивании, преследовании и рассылке угроз в отношении одного человека. Часть из этих обвинений женщина признала в суде.

Австралийка встречалась с мужчиной по имени Мэттью Холбертон (Matthew Holberton), они познакомились через приложение для знакомств Tinder. С июля по сентябрь 2015 года они провели четыре встречи, но позднее мужчина объявил о расставании и переезде в другой австралийский город, Мельбурн.

Врач была недовольна решением Холбертона. По данным полиции, Ли начала отправлять тысячи сообщений и электронных писем самому мужчине, его новой девушке и членам семьи. Суд собрал все тексты с угрозами и оскорблениями в пять папок, в них около девяти тысяч сообщений.

Ранее автор издания 9News Аннабель Скотт (Annabelle Scott) рассказала, как парень по имени Бен, с которым она познакомилась в Tinder, вынес из ее дома все нижнее белье. По ее словам, мужчина так и не назвал причину своего поступка.

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