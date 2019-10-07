Подростка-инвалида с «лучшим описанием в Tinder» забанили за сексуальный контент

Приложение для знакомств Tinder заблокировало американца Ниала Тейлора (Niall Taylor) с инвалидностью из-за описания в его профиле. Подросток рассказал об этом в Twitter.

«Кажется, мое время в Tinder закончилось», — написал Тейлор в своем посте, сопроводив его скриншотом сообщения от представителя приложения. В нем говорилось, что профиль парня был заблокирован из-за того, что он опубликовал сексуальный контент.

Подросток предположил, что речь идет о предложении, которым он описал себя: «Я весь день катаюсь на инвалидном кресле, но всю ночь буду ездить на тебе».

Пост Тейлора стал вирусным, набрав 20 тысяч ретвитов и лайков. Большинство юзеров считали, что администрация Tinder поступила несправедливо, и хвалили парня за оригинальность в оформлении профиля. «Награда за лучшее описание себя в приложении достается тебе!» — писал один из пользователей. «Странно, я видел профили с худшим описанием, и их никто не банил», — недоумевал другой.

Ранее комментаторы на Reddit удивились находчивости пользователя Tinder по имени Дейв, который для привлечения внимания к своему профилю использовал рекламу бренда Dove.

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