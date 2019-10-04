Названы самые неудачные фразы для описания себя на сайте знакомств

Автор блога Swipe Life по имени Селена Понтон (Selena Ponton) рассказала об избитых фразах, которые не стоит использовать в описании профиля в приложении для знакомств в Tinder.

По мнению Понтон, юзерам не стоит указывать свой рост, так как это способно оттолкнуть тех людей, для которых такой параметр не важен. Однако автор отметила, что к указанию собственного роста можно подойти с юмором. Например, написать: «157 сантиметров, но это последний раз, когда тебе придется так низко пасть».

Также Понтон предостерегла тех, у кого в профиле указано: «Давай отправимся навстречу приключениям!» Она порекомендовала людям добавить в описание себя вопрос о том, чем хочет заняться на первом свидании другой человек. Это, по ее мнению, должно показать, что пользователь интересуется мнением потенциального партнера.

Кроме того, автор не рекомендовала юзерам врать в своем профиле, утверждая, что они зарегистрировались в Tinder только ради шутки. Понтон убеждена, что так другие пользователи посчитают владельца профиля не способным воспринимать вещи всерьез.

Понтон также посоветовала не злоупотреблять фразой: «Если я поставил суперлайк, это было случайно». По ее мнению, она может обидеть других пользователей приложения.

Ранее, в июле 2019 года, эксперты в области отношений рассказали о том, как достичь успеха в Tinder. Специалисты порекомендовали серьезно отнестись к выбору фотографий и заходить в приложение в определенные часы.

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