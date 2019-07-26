В сети определили лучшие вопросы для первого свидания

Пользователь Reddit хотел определить лучшие вопросы для первого свидания. Однако вскоре вместе с серьезными вариантами некоторые юзеры стали предлагать и шуточные, которых в итоге стало подавляющее большинство.

Kckid23 обратился к сообществу, попросив подсказать ему лучшие варианты вопросов, чтобы узнать партнера получше. Ему предлагали расспросить человека на первом знакомстве о его увлечениях в свободное время, а также на всякий случай поинтересоваться, как он относится к вакцинации.

Однако постепенно юзеры стали придумывать самые невероятные шуточные вопросы, которые бы помогли быстро определить, что за человек перед тобой: спросить о нелюбимых овощах, выбрать Coca-Cola или Pepsi, ответить, что он делает с тележкой в супермаркете после покупок.

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Автору треда предложили узнать кличку первого питомца, учителя во втором классе, место рождения и марку первого автомобиля, чтобы иметь возможность прочесть электронные письма и личные сообщения партнера. Интернет-сервисы зачастую задают эти вопросы при процедуре восстановления пароля.

Также kckid23 посоветовали спросить про любимого динозавра и попросить партнера не смотреть в смартфон во время общения. Один из пользователей отметил, что хотя эти вопросы и кажутся неподходящими, они могут оказаться отличным вариантом, поскольку способны вызывать улыбку.

Ранее автор блога на Swipe Life Бриэнна Холт рассказала, какие вопросы обязательно стоит задать во время первого свидания через приложение для знакомств Tinder.

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