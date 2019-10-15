Девушка сходила на свидание с парнем из Tinder и осталась без нижнего белья

Автор издания 9News Аннабель Скотт (Annabelle Scott) рассказала, как парень по имени Бен, с которым она познакомилась в Tinder, вынес из ее дома все нижнее белье. Ее историю опубликовал сам ресурс.

Аннабель и Бен сразу понравились друг другу и решили продолжить общение у нее дома. «С этого момента и начинаются странности. Бен хотел сходить в душ, что я считаю правильным. Но когда он вернулся из ванной, то спросил, может ли изучить мой ящик с нижним бельем», — отметила девушка. Она пояснила, что молодой человек хотел сам подобрать для нее что-то определенное. Перед уходом парень попросил полиэтиленовый пакет, уверяя, что сложит туда свое нижнее белье.

На следующее утро выяснилось, что ящик девушки с нижним бельем оказался пуст. Бен не стал отрицать кражу и признался, что забрал трусы и бюстгальтеры себе. Он заверил, что вернет их на следующей неделе.

На вопрос, для чего ему понадобилось ее белье, мужчина так и не ответил. Он вернул его примерно через неделю, положив пакет у дома и отправив его владелице СМС. На этом общение Аннабель и Бена закончилось.

В сентябре 26-летняя британская модель Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о самых неудачных свиданиях с парнями через Tinder. Всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным.

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