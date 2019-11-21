Названы лучшие способы начать романтическую переписку

Одна из авторов блога об онлайн-знакомствах Swipe Life Кристин Коллинз Джексон (Kristin Collins Jackson) рассказала, как начать переписку с заинтересовавшим человеком, если практически ничего о нем не знаешь.

Отсутствие информации в профиле порой может сыграть на руку, считает Джексон. Вместо стандартного «привет» в первом сообщении можно поинтересоваться увлечениями человека. В таком случае уместно спросить «почему ты такой загадочный» и посмотреть, будет ли заинтересован новый знакомый рассказать о себе.

Еще один вариант для первого общения — написать правдивый факт о себе и два ложных, предложив юзеру угадать, какой из них настоящий. «Это смелый ход, который может тут же привлечь внимание», — подчеркнула она.

Завязать беседу также помогут фотографии в профиле. Автор гайда советует спрашивать о том, что действительно заинтересовало на снимках. Это могут быть как вопросы о предметах, одежде, так и о месте отдыха.

Удачным вариантом для первого сообщения может стать шутка. Лучше обойтись без копирования чужих шуток, а придумать что-то самому. При этом автор инструкции рекомендует не бояться быть саркастичным. Если, по ощущению инициатора беседы, предыдущие варианты не подходят, то необходимо честно сообщить человеку о желании пообщаться, но отсутствии понимания, о чем именно. По мнению Джексон, даже это будет выглядеть куда интереснее очередного «Привет, как дела?»

Ранее в блоге Swipe Life рассказали об избитых фразах, которые не стоит использовать в описании профиля в приложении для знакомств в Tinder. Юзерам в том числе посоветовали не указывать свой рост и не врать.

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