Интернет и СМИ
 
Последние новости
Назван новый посол США в России
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени 
Российских школьников обязали ежедневно исполнять гимн страны
Мужчина три года пролежал мертвым в своей квартире
Названы лучшие стиральные машины России
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами
Подсчитано все золото мира
Бывшая чемпионка UFC по прозвищу «Киборг» снялась обнаженной и восхитила фанатов
В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД
Новости партнеров

Названы лучшие способы начать романтическую переписку

Перейти в «Мою Ленту»

Одна из авторов блога об онлайн-знакомствах Swipe Life Кристин Коллинз Джексон (Kristin Collins Jackson) рассказала, как начать переписку с заинтересовавшим человеком, если практически ничего о нем не знаешь.

Отсутствие информации в профиле порой может сыграть на руку, считает Джексон. Вместо стандартного «привет» в первом сообщении можно поинтересоваться увлечениями человека. В таком случае уместно спросить «почему ты такой загадочный» и посмотреть, будет ли заинтересован новый знакомый рассказать о себе.

Еще один вариант для первого общения — написать правдивый факт о себе и два ложных, предложив юзеру угадать, какой из них настоящий. «Это смелый ход, который может тут же привлечь внимание», — подчеркнула она.

Завязать беседу также помогут фотографии в профиле. Автор гайда советует спрашивать о том, что действительно заинтересовало на снимках. Это могут быть как вопросы о предметах, одежде, так и о месте отдыха.

Удачным вариантом для первого сообщения может стать шутка. Лучше обойтись без копирования чужих шуток, а придумать что-то самому. При этом автор инструкции рекомендует не бояться быть саркастичным. Если, по ощущению инициатора беседы, предыдущие варианты не подходят, то необходимо честно сообщить человеку о желании пообщаться, но отсутствии понимания, о чем именно. По мнению Джексон, даже это будет выглядеть куда интереснее очередного «Привет, как дела?»

Ранее в блоге Swipe Life рассказали об избитых фразах, которые не стоит использовать в описании профиля в приложении для знакомств в Tinder. Юзерам в том числе посоветовали не указывать свой рост и не врать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
5 Tinder Openers For When The Other Person Gives You Nothing To Work With
Девушка рассказала о самых странных свиданиях через Tinder
Женщина затерроризировала возлюбленного сообщениями и попала под суд
Девушка сходила на свидание с парнем из Tinder и осталась без нижнего белья
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 ноября

«Женственность — это целое искусство»

Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
06:11Сегодня

В российских поездах разгонят интернет

06:01Сегодня

Родители захотели заняться сексом втайне от детей и смутили дочь-лунатика

03:53Сегодня

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Интернет и СМИ00:0316 ноября

Королева треша

Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
00:36Сегодня

Дуров посоветовал удалить WhatsApp с телефонов

20:5420 ноября

Любителям «русских клипов» порекомендовали обратиться к психологу

20:1120 ноября

Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо

Интернет и СМИ00:0313 ноября
Пол Джон Ноулз

«Через неделю я захотела сбежать от него»

Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
19:0320 ноября

Украинец отправил в нокаут оппонента в телешоу «России 1»

18:0620 ноября

Россиянку заподозрили в распространении порно из-за «Монологов вагины»

16:1620 ноября

Комики подняли Зеленского на смех за любовь к пятой точке Трампа

Россия
Российских школьников обязали ежедневно исполнять гимн страны
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Семьи пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже получили выплаты
В городах России выросли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Путин лично займется российским флотом
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Госдума узнает мнение россиян о себе и потратит на это миллионы
Все материалы
Мир
Назван новый посол США в России
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Самолет Зеленского сломался
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Лишенные туалетов украинские корабли начали прибывать в Очаков
Все материалы
Экономика
Названы лучшие стиральные машины России
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Подсчитано все золото мира
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Швейцарский банк сочли хуже российских
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
США сообщили о поставке сжиженного газа на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Вербовавшие москвичей террористы попались бойцам ФСБ и Росгвардии
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Видео издевательств в российской колонии назвали постановочным
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание шпионившего на Украину военного бойцами ФСБ попало на видео
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Источник рассказал о поведении Шамсутдинова в момент расстрела сослуживцев
Все материалы
Наука и техника
Пойман сильнейший за всю историю сигнал из глубин Вселенной
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
США нащупали «ахиллесову пяту» Китая
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Российский вертолет получит канадский двигатель
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Все материалы
Спорт
Бывшая чемпионка UFC по прозвищу «Киборг» снялась обнаженной и восхитила фанатов
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Черчесов прокомментировал поддержку болельщиков во время отбора на Евро-2020
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Российский футболист исчез
Все материалы
Культура
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Российскому участнику детского «Евровидения» стало плохо на репетиции
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Рэперу L'One пригрозили судом из-за нового псевдонима
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
«Джокер» получит продолжение
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы лучшие способы начать романтическую переписку
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
В российских поездах разгонят интернет
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Родители захотели заняться сексом втайне от детей и смутили дочь-лунатика
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Все материалы
Ценности
Мать троих детей захотела «бразильские» ягодицы и умерла во время операции
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Девушка переборщила с автозагаром и стала похожа на «ходячие чипсы»
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Актер надел женское боди и попал на обложку модного журнала
Все материалы
Путешествия
Россияне признались в нелюбви к еде в поездах
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Отель придумал необычное условие для получения дешевого номера
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Boeing придется доработать тысячи самолетов из-за гибели пассажирки
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
23-летний штукатур вернулся из отпуска и умер спустя неделю
Все материалы
Из жизни
Мужчина три года пролежал мертвым в своей квартире
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Мужчина в одних шортах четыре дня выживал в кишащем крокодилами лесу
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Укушенный собакой мужчина годами ходил с живым червем в глазу
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Мстительный учитель прислал брату бывшей девушки ее обнаженные фото
Все материалы
Всё о первом кроссовере Aston Martin
Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Российская Hyundai Sonata подорожала после смены поколений
Toyota представила очень мощный и быстрый RAV4
Представлен седан Nissan Sentra нового поколения
Все материалы
Дом
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянин посмеялся над маленькой квартирой и попал под шквал критики
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Симоньян помогла выбить квартиру и похвалилась этим в Telegram
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Правила строительства в России решили кардинально изменить
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы