В сети поделились худшими в жизни свиданиями

Пользователи Reddit рассказали о худших свиданиях, на которых они бывали. Для большинства юзеров самыми неудачными оказывались встречи, устроенные через сервис онлайн-знакомств.

Комментатор confettiicecream назначил свидание девушке из Tinder в кафе. «Она пришла вовремя, выглядела так же, как на фотографиях, и привела своего парня», — подытожил он. Новая знакомая юзера pm_me_your_taintt за ужином заказала три бутылки вина, при этом он выпил всего три бокала. Она вела себя агрессивно, а наутро написала ему: «Эй, извини, я пропустила наше свидание вчера вечером, я, должно быть, вздремнула и проспала».

Еще один пользователь считает худшей в жизни встречу с человеком, который не верил в необходимость гигиены. «Это был самый отвратительный рот, который я когда-либо видел», — пожаловался автор, заметив, что не мог отвести глаз от черных зубов собеседника.

Худшее свидание посетительницы сайта с ником LN3132 закончилось тем, что друзья бойфренда привели ему только что украденную козу. «Они хотели убить ее и попытаться войти в контакт с духовным миром», — заявила она.

«На самом первом свидании эта женщина решает сказать мне, что у нее был роман со сводным братом. Не мог покинуть бар еще быстрее», — сообщил Jzhoodie. Пользовательница Lark1987 поссорилась на свидании с парнем, который в грубой форме настаивал на оплате счета. Он утверждал, что только в этом случае ему «повезет сегодня вечером».

Ранее другие пользователи Reddit поведали о наиболее странных исторических фактах, которые они хранят в памяти, но которые ни разу в жизни им не пригодились.

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