Мать нашла способ честно объяснить ребенку смерть и прославилась в сети

Пользовательница Reddit с ником Mrspea84 нашла честный способ объяснить маленькой дочери смерть собаки по кличке Ровер. Ее пост с рассказом об этом стал популярен и прославил женщину в сети.

Ровер был питомцем свекра и свекрови автора поста, которые живут отдельно. Уход пса из жизни сильно их расстроил. Mrspea84 сказала ребенку, что Ровер умер и не вернется, так как был старым и болел. Она объяснила свое решение тем, что всегда хотела быть честной с детьми.

Когда бабушка и дедушка девочки приехали в гости, она объявила им, что знает о смерти собаки, и повторила слова матери. Она призналась, что ей грустно, и спросила, что чувствует бабушка. Mrspea84 гордилась поведением дочери, однако ее свекровь была недовольна. По ее мнению, мать должна была сказать девочке, что собака убежала на ферму или отправилась на небеса. Последнее объяснение показалось Mrspea84 особенно абсурдным, поскольку свекор и свекровь атеисты.

Многие комментаторы сочли поступок матери правильным, но при этом не осудили реакцию свекрови. «Ты сделала благое дело, рассказав дочери о смерти. Бабушка была расстроена из-за произошедшего и, возможно, не была готова к тому, что твоя трехлетняя девочка вдруг заговорит об этом», — объяснил один из пользователей. «Согласна с вами. Я думаю, она была просто расстроена. Очевидно, что у вашей дочери не по возрасту развита эмпатия, но по взрослым меркам она повела себя немного грубо. Трудно бороться с внезапными разговорами о смерти, когда ты скорбишь», — заключил другой.

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