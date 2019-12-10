В сети вспомнили наиболее странные и ненужные в жизни исторические факты

Пользователи Reddit поделились не пригодившимися в жизни и странными историческими фактами, которые они запомнили навсегда. Тред запустил юзер под ником padraig45, за сутки он набрал несколько тысяч комментариев.

Многие необычные факты касались сексуальной жизни и пристрастий знаменитых личностей. К примеру, комментатор i_fckin_love_it_mate рассказал о грязных выражениях, которые император Наполеон использовал в письмах к своей любовнице Жозефине. «Не мойся. Я еду домой!» — сообщил он известную цитату из его любовного послания. Col_Walter_Tits заявил, что лорд Байрон хранил лобковые волосы сексуальных партнеров в качестве сувенира.

BlueberryTulip поведал, что королева Виктория подарила принцу Альберту свои эротические изображения, — а это значит, что кто-то их рисовал с натуры. Другой пользователь раскрыл, что автор книги о Франкенштейне Мэри Шелли потеряла девственность на могиле своей матери. MonkeyTail29 напомнил, что царь Египта Птолемей VIII был женат на сестре, а затем — на племяннице.

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Некоторые факты касались культурологии. WillyD рассказал, что древние греки и римляне использовали в качестве контрацептива растение, дающее смолу. Оно действовало только в случае систематического приема. «Это было почти так же эффективно, как современный фармацевтический контроль над рождаемостью», — заметил он. По словам DeckhandFlout, ученые пришли к выводу, что, вероятно, ранние секс-игрушки были сделаны из камня и затвердевшего навоза, а две-три тысячи лет назад люди совершенно точно делали фаллоимитаторы из бронзы.

Ray_Bone поведал, что русская знать оплачивала услуги профессиональных чесальщиков пяток. По словам PM_Me_Your_Ass_Feet, стетоскоп был изобретен для того, чтобы мужчины-врачи не смущались, слушая сердцебиение обнаженных женщин. Еще один комментатор напомнил, что в течение тысячелетий обычные семьи были вынуждены жить все вместе, а спали в одной комнате: из-за этого многочисленная родня всегда слышала, когда кто-либо занимается сексом.

Ранее пользовательницы Reddit обсудили с комментаторами мужского пола некоторые вопросы, которые их волнуют. По словам женщин, они стесняются касаться этих тем в реальной жизни.

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