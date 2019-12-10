Девушка в наряде принцессы разгневала родителей и прославилась

Пользовательница Reddit притворилась принцессой Динь-Динь, чтобы развеселить грустную маленькую девочку. Ее поведение осудила мать ребенка, однако многие юзеры сочли такой поступок милым и трогательным.

Девушка рассказала, что поехала на выходные в Диснейленд со своей семьей и нарядилась в костюм принцессы из сказки «Питер Пэн». Ее наряд сказочной феи привлек ребенка. Рассказчица обеспокоилась, что девочка гуляет одна без родителей и решила ее развеселить. Она рассказала сказку о стране, где обитает Питер Пэн, и подписала блокнот от имени принцессы.

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К этому времени появилась мать девочки и осудила рассказчицу, заявив, что притворяться персонажем мультфильма подозрительно. Вдогонку она пожелала ей держаться подальше от всех детей в целом.

Многие посетители портала поддержали девушку. «Очень милая история до момента, когда мать девочки накинулась на тебя за то, что ты сделала самую трогательную вещь на свете, какую только можно было сделать в таких обстоятельствах», — написал один из комментаторов. «Виноваты родители, которые за ребенком не уследили», — подытожил другой комментатор, заметив, что автор присмотрела за потерявшейся девочкой.

Ранее другие пользовательницы Reddit обсудили с комментаторами мужского пола вопросы, которые их всегда волновали, но они стеснялись поднимать их в разговорах. Тема оказалась интересной аудитории, а тред набрал более 12 тысяч комментариев.

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