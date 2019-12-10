Отец троих детей пожаловался на семейную жизнь и получил поддержку в сети

Пользователь Reddit заявил, что жалеет о появлении троих детей, и получил поддержку пользователей. Многие комментаторы треда поделились похожими историями тяжелой семейной жизни.

Мужчина рассказал, что с появлением детей его семейные отношения испортились, так как теперь он «проживает, а не живет свой день, находясь на нелюбимой работе, чтобы прокормить жену и детей, молча ненавидя свою жизнь». Несмотря на это рассказчик заверил, что очень любит своих детей и готов отдать жизнь за них, но утверждает, что «слишком поздно понял, что отцовство не для него».

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Однако, когда отец семейства поделился своими переживаниями с супругой, жена восприняла его слова совсем иначе. «Она даже сказала нашему шестилетнему малышу, что папочка не хотел его рождения, что привело меня просто в ярость», — поделился он в посте.

Многие пользователи рассказали о похожих ситуациях. «Я очень люблю своих дочек, но если бы мне пришлось повторить все заново, я бы никогда не захотела стать матерью. Это все еще большое табу говорить о том, что материнство может быть не самой желаемой вещью на свете», — высказалась одна из комментаторов. Она заметила, никогда бы не сказала своим детям, что чувствует, но с партнером нужно быть честной. Поступок супруги автора она назвала омерзительным.

«Тебе нечего стыдиться. Я думаю, многим не хотелось бы иметь детей, и я думаю, что люди не должны стыдиться говорить об этом», — подытожил другой. Немало комментаторов признали, что втайне разделяют чувства автора.

Ранее другая пользовательница Reddit написала о том, что сделала замечание родителям, которые слишком громко занимались сексом. Многие посетители портала сочли ее поведение некорректным и даже омерзительным.

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