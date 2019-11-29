Дочь отчитала сексуально активных родителей и подверглась критике

Пользовательница Reddit с ником myparentsarebanging попросила оценить, правильно ли она поступила, сделав замечание слишком громко занимающимся сексом родителям. Многие посетители портала сочли ее поведение некорректным и даже омерзительным.

По рассказу девушки, родители познакомились, будучи очень молодыми. С тех пор «они никогда не выходили из фазы медового месяца» и не стеснялись своих чувств даже при ее друзьях. Автора рассказа такое поведение родителей смущало.

Ситуация усугубилась, когда семья перебралась в большой дом. Спальня дочери оказалась прямо рядом с комнатой родителей, откуда нередко доносились звуки секса.

«С тех пор, как мы переехали, я не могу спать ночью, потому что я ВСЕГДА слышу своих родителей, когда они делают это», — посетовала она.

Однажды за завтраком девушка разозлилась и попросила любвеобильных супругов больше не заниматься сексом, когда она находится дома. Отец назвал дочь «неблагодарным отродьем» и потребовал извиниться.

Поступок девушки вызвал неодобрение участников обсуждения. «Купи беруши», — советовал один из них. «Или слушай музыку», — порекомендовал другой. Впрочем, некоторые страдающую от неудобства дочь поддержали. «Концепт, что твои родители очень любят друг друга, не должен мешать твоему личному комфорту. Или ты можешь поменять комнату, ну или на крайний случай действительно купить беруши или слушать музыку. Чувствовать себя некомфортно в данной ситуации — это нормально и приемлемо», — написала пользовательница somegirl001.

Ранее другой пользователь Reddit попал в неловкую ситуацию из-за того, что его утехи с возлюбленной были слышны в комнате матери. При этом он пытался убедить мать в том, что у него с девушкой не было секса.

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