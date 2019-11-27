Жена рассказала о сексе без мужа и нашла поддержку в сети

Пользовательница Reddit с ником Sosadadontheinside рассказала о том, как занялась сексом не с мужем и получила от этого большое удовольствие. Многие комментаторы поддержали ее и не нашли в этом ничего предосудительного.

Женщина объяснила, что ее муж на протяжении нескольких лет страдает от эректильной дисфункции. Она добавила, что супруг прилагал мало усилий, чтобы исправить ситуацию, и ей приходилось удовлетворять себя самой. Кроме того, она несколько раз узнавала, что муж влюблялся в кого-либо. При этом он настаивал на том, что не хочет развода.

В связи со сложившейся ситуацией Sosadadontheinside предложила мужу открытый брак. Он ответил, что не возражает против отношений жены с другими мужчинами в том случае, если это не будет происходить в их доме, и он не будет об этом знать. Супруга призналась, что не планировала заниматься сексом с другими мужчинами, но случай представился сам собой, когда у них с другом начался флирт.

«Я так нервничала, и честно говоря, это был самый лучший секс. Я так уже давно не чувствовала», — рассказала пользовательница. Она предположила, что другие юзеры отнесутся к ее поступку негативно, но объяснила, что хотела кому-то рассказать о случившемся.

Однако многие пользователи поддержали Sosadadontheinside. «Если ты не против, если муж не против, кому какая разница», — написал юзер TheOnesWithin. «Поздравляю. Он дал разрешение, и ты не пересекла никаких границ. Все хорошо. Наслаждайся», — высказался DB-husband.

Ранее пользователь Reddit под ником Exciting-Doctor обвинил девушку в том, что она намеренно забеременела втайне от него. Однако комментаторы треда резко осудили его поведение.

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