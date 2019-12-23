Парень из мести намяукал на кота в туалете и перепугал животное

Пользователь Reddit из мести намяукал на кота, когда тот ходил в туалет. Многие посетители портала сочли поступок напугавшего питомца молодого человека жестоким.

Парень посетовал на то, что каждый раз, когда он идет в туалет, кот громко мяукает на него, а когда хозяин закрывает дверь, начинает ее царапать. Он решил отомстить питомцу и подкараулил животное ночью. Когда кот встал в лоток, молодой человек начал громко мяукать около него. Справив нужду, питомец убежал, даже не взглянув на хозяина. Однако, по мнению автора, животное уловило смысл послания.

Девушка рассказчика сочла его поступок омерзительным и заявила, что парень нарушил личное пространство кота. Некоторые пользователи с ней согласились.

«Лучше бы ты не заигрывал так с чувствами кота, а то он перестанет использовать лоток, и тогда наступят большие неприятности», — написал один из комментаторов. Другой назвал хозяина кота мерзавцем. «Пугать кота во время туалета просто глупо. Если животное чувствует себя некомфортно, оно пойдет и наделает тебе в тапки», — предостерег он.

Посетители портала обратили рассказ в шутку, посоветовав автору обсудить с котом личные границы. «Тебе нужно поговорить со своим котом о приватности и уважении. Твой кот поступает по-детски, когда достает тебя, но ты и отвечаешь тем же. Он должен чувствовать себя в безопасности в своем лотке, а иначе он перестанет его использовать», — считает пользователь zapiix.

Ранее другие пользователи Reddit, которые когда-либо впадали в кому, рассказали, как изменилась их жизнь после выхода из коматозного состояния. Многим пришлось заново обретать навыки владения своим телом.

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