Мужчина спустя 15 лет написал обижавшему его хулигану и получил внезапный ответ

Пользователь Reddit под ником YeahMarkYeah рассказал, что написал хулигану, который обижал его в школе. Внезапный ответ школьного недруга поразил его.

По словам автора, он не разговаривал с обидчиком 15 лет. Время от времени он заходил в его профиль в Facebook, мечтая, что однажды напишет ему, но будучи уверенным, что этого никогда не произойдет.

«Может быть, мы становимся более уверенными с возрастом, потому что рано утром я наткнулся на его профиль, и я не знаю, был ли это кофе или что-то еще, но я действительно связался с ним. Я сразу пожалел об этом, но, черт возьми, я сделал это!» — заявил мужчина, сопроводив пост скриншотами переписки.

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В своем коротком послании он заявил, что в прошлом адресат обращался с ним незаслуженно плохо. Позднее обидчик признал, что вел себя недостойно. По его словам, причин для агрессивного поведения действительно не было, но, будучи школьником, он был уверен, что вести себя плохо — «это круто». «Я правда верю, что с тобой все хорошо, и ты счастлив, и я прошу прощения за все, чем я ранил тебя», — заключил он, заметив, что вызывающим поведением пытался прикрыть собственную неуверенность.

Комментаторы поста разделили радость автора. «Радостно, что ты закрыл эту историю, и парень смирился с тем, что сделал», — написал boasandpythonshh. Другой участник обсуждения предположил, что хулиган вырос в хорошего человека. Rndm0990 заметил, что сам бы не стал бы писать обидчику, а попытался отпустить ситуацию, но счастлив, что YeahMarkYeah разрешил эту проблему.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что в порыве гнева выгнал девушку за то, что она вышла к его родителям в белье. Многие комментаторы поддержали его решение.

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